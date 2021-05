Pandemie beschleunigt Trend zum Online-Shopping

Mit den Anteil von 11,3 Prozent der Ausgaben für Online-Einkäufe liegt Österreich ziemlich nahe am EU-Durchschnitt (9,8 Prozent), erklärte Christoph Teller, Vorstand des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der JKU Johannes Kepler Universität Linz. „Man sieht eine Balance zwischen On- und Offline.“ Grund sei die hohe Dichte an Einkaufsmöglichkeiten in Österreich, „wie kaum in einem anderen Land. Online hat es etwas schwerer als in Ländern, in denen die Infrastruktur nicht so gegeben ist. Es ist hier aus meiner Sicht eine sehr gute Sache, Durchschnitt zu sein.“