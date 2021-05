Meghan und Harry: Ihr kleiner Archie wird zwei

„Fun“ (Spaß) war das erste Wort, das die Welt aus dem Mund von Archie Harrison Mountbatten-Windsor gehört hat. Der Sohn von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) wird am Donnerstag zwei Jahre alt. Das Paar hatte ihn in seinem ersten Podcast vergangenes Jahr einige Worte nachsprechen lassen. Fröhlich quietschend ahmte der „Toddler“, wie man Kleinkinder auf Englisch nennt, seine Eltern nach, heißt es in einer Agenturmeldung.