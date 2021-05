Corona-Lage in OÖ: „Können Öffnungen riskieren“

Es ist aber nach wie vor nicht die Zeit, die Pandemie für beendet zu erklären. „Die Lage ist stabil auf hohen Belastungsniveau. Wenn man zu leichtsinnig wird, kann es rasch gehen, und die Lage wird wieder brenzlig“, weiß Achim von Goedecke, Leiter der Intensivmedizin am Klinikum Steyr. Steigen jetzt aber die Zahlen nicht in die Höhe, könne man sich laut Haberlander die Öffnungsschritte am 19. Mai erlauben.