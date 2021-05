Tausende Niederösterreicher zittern um Impf-Bonus

Wochenlang wurde der Grüne Pass als „die große Lösung“ auf dem Weg aus der Krise angepriesen. Was letztlich von all der Euphorie blieb, liest sich für viele Landsleute eher wie ein verspäteter Aprilscherz. So sieht das bisher ausgetüftelte Konzept des Passes für Geimpfte lediglich vor, den gelben Papier-Impfpass als Eintrittsdokument mitzuführen und vor dem Wirtshaus herzuzeigen. Überrascht und wenig erfreut reagiert man darauf bei der NÖ-Impfkoordination.