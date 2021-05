Gelber Impfpass aus Papier berechtigt zum Eintritt

Keine Fälschungsgefahr in Österreich

Darauf angesprochen, versicherte das Gesundheitsministerium, diese Gefahr sei hierzulande nicht gegeben, da Österreich in Sachen Digitalisierung „bereits einige Schritte weiter“ sei. In Österreich würden „mittlerweile alle Impfungen in den e-Impfpass eingetragen und das Impfzertifikat für den ,Grünen Pass‘ wird direkt aus dem e-Impfpass erzeugt.