Fix: Lockerungen für Hochinzidenz-Gebiete kommen

Das ging schnell: Erst am Donnerstagnachmittag forderte die niederösterreichische Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig in einem „Krone“-Bericht die rasche Änderung der Hochinzidenz-Verordnung. Wie jetzt bekannt wurde, trudelte am Donnerstagabend dann auch bereits eine Antwort aus dem Ministerium ein. Eine Lockerung der Kriterien für die Aufhebung der Maßnahmen sei vorgesehen, heißt es in dem Schreiben.