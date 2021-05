Fix: Dr.-Franz-Palla-Gasse wird nicht umbenannt

Stadtsenat entschied einstimmig

Die einstimmige Entscheidung, die Gasse nicht umzubenennen, fiel am Dienstag in einer Sitzung des Klagenfurter Stadtsenats. Wie Bürgermeister Christian Scheider vom Team Kärnten sagte, habe man sich damit an eine Empfehlung der Historikerkommission gehalten. Auch Historiker Peter Gstettner vom Gedenk- und Erinnerungsbeirat habe sich für Zusatztafeln ausgesprochen: Eine Umbenennung würde „das generelle Vergessen fördern“ und sei daher nicht im Sinne eines Erinnerungsbeirates, hieß es in einer Aussendung der Stadtpresse.