Amnesty fordert Verbot von KI-Gesichtserkennung

Immer mehr Länder, aber durchaus auch Privatunternehmen, setzen Gesichtserkennungstechnologie zur Überwachung des öffentlichen Raums ein. In mindestens zehn EU-Mitgliedstaaten wird sie aktuell von der Polizei genützt. In China wird laut AI die Technologie zur Überwachung der muslimischen Minderheit der Uiguren verwendet. In Russland setzte die Polizei bei den jüngsten Protesten Gesichtserkennung ein, um Protestierende zu identifizieren und zu verfolgen. In den USA wurde im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste das Missbrauchspotenzial dieser Technologie kritisiert. Daraufhin wurde sie in zahlreichen US-Städten verboten.