Patron der Feuerwehren wird im Internet gefeiert

„Unsere Organisation lebt von Gemeinsamkeit“, betont Kommandant Robert Mayer in einer Feuerwehr-Messe, die nur im Internet zu sehen ist. Sie wurde im Schloss Puchberg bei Wels im kleinen Kreis aufgezeichnet. Sie steht auf Youtube allen Florianijüngern zur Verfügung, die heute ihren Schutzpatron, der das Miteinander verkörpert, feiern wollen. In dem Rahmen zieht man auch Bilanz: Das Coronajahr brachte zwar einen Einbruch bei den Beitritten zur Feuerwehrjugend. Dennoch konnte man den Mitgliederstand bei nahezu 94.000 Mitgliedern halten. Die Mädchen und Frauen holten übrigens deutlich auf. Der Anteil konnte in zehn Jahren auf 7497 verdoppelt werden.