Betrunken mit Gipsfuß Pkw von Kollegin geschrottet

Die Spritztour eines 51-jährigen Deutschen am Montag in Tirol würde in eine Action-Komödie passen! Der Mann nahm den Wagen seiner Mitbewohnerin unbefugt in Betrieb, kam dabei aber von der Straße ab und krachte ausgerechnet gegen den Zaun einer Polizeiinspektion. Kurios: Der Lenker besitzt nicht nur keinen Führerschein und war angetrunken, sondern hatte auch noch seinen rechten Fuß eingegipst.