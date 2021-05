VSV verpflichtet Lindner, Moderer und Pilloni

Der VSV bastelt am österreichischen Stamm, die drei Neuverpflichtungen Philipp Lindner, Kevin Moderer und Yannic Pilloni sind sicher ein Ausrufezeichen. Rauchenwald: „Mit dem Trio wollen wir in diese Richtung gehen. Moderer ist ein hart arbeitender Flügelstürmer, Lindner ein Offensivverteidiger mit Luft nach oben und Pilloni ist ein guter Eisläufer, der gut zu unserem Team passend wird.“ Während Moderer und Lindner (signierte gleich für zwei Saisonen!) vorige Saison in Graz gespielt haben, stand Pilloni bei Salzburg unter Vertrag