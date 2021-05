Herzensdame von Angern ist noch verschollen

Herzensdame am Marillenerlebnisweg bei Krems getroffen

Er lernte die Frau auf dem Marillenerlebnisweg in Angern am 9. April kennen. Was er von ihr weiß: Sie hat einen kleinen Hund und benötigte damals einen Ausreisetest aus ihrem Heinatbezirk. Die Wegbetreiber sicherten ihm sogar ein Geschenk zu, würden sich beide melden. Weiters machten Schiegl zehn Frauen den Hof. „Ich will aber sie wiedertreffen, keine andere“, bleibt ihm noch ein kleiner Funken Hoffnung