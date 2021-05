Kathis allerletzte Reise war ihr letzter Wunsch

Letzter Wunsch erfüllt

Kathi erinnerte sich an so viele Einzelheiten der unzähligen vergangenen Fahrten, an Sucheinsätze des Rettungshundes „Amor“, die sie alle gewissenhaft in den Medien mitverfolgte und sich immer am nächsten Tag telefonisch aus erster Hand darüber informierte. Nach einer guten Stunde ging es wieder Richtung Wohnheim, im Gepäck ein schöner Blumenstrauß mit dem Wissen in der Seele, noch einmal „ihre Samariter“ getroffen zu haben. Kathi ist so, wie sie im Leben war, still und friedlich am Sonntag vor zwei Wochen für immer entschlafen.