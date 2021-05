Wagen touchierte Leitschiene und hinterließ Ölspur

Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, die Unfallstelle abzusichern und die Betriebsmittel zu binden. Das binden bzw. auffangen der Betriebsmittel stellte sich aufgrund des starken Regens nicht so einfach dar. Es musste kontaminiertes Erdreich händisch abgetragen werden, weiters wurden Pfützen in denen Öl auf der Oberfläche schwamm mit Bindevlies gereinigt. Am Ende wurde die Fahrbahn noch mit flüssigem Ölbindemittel gereinigt.