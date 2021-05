Stich für erste Schwangere in Oberösterreich

Tierexperimentelle Studien

Laut dem Impfgremium liegen bisher „nur begrenzte Erfahrungen“ bei Schwangeren vor, diese ließen aber „ausnahmslos keine Auffälligkeiten erkennen“. Auch tierexperimentelle Studien zeigten „keine direkten oder indirekten schädlichen Wirkungen in Bezug auf Schwangerschaft, embryonale/fötale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung“. Also könnten Schwangere in der „off label“-Anwendung geimpft werden. Soll heißen: Die Frau muss selbst die Verantwortung übernehmen.