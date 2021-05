Brisanter Prozess: Freund bei Suizid geholfen

Selbstmord war länger geplant

Der an einer schizoaffektiven Psychose leidende 36-Jährige soll mit einem Freund, der ebenfalls an psychischen Problemen litt, schon länger über dessen Selbstmord gesprochen haben und Tabletten für den Lebensmüden besorgt haben. 80 dieser Tabletten nahm das Opfer ein. Während der Nacht soll der 29-Jährige Krämpfe bekommen, geröchelt haben und in einen lethargischen Zustand verfallen sein, so die Anklage. Der Beschuldigte soll deshalb, wie angeblich vorher vereinbart, den Sterbenden mit einem Polster und einer Decke erstickt haben. Dann zeigte er sich selbst an. Ihm drohen bis fünf Jahre Freiheitsstrafe.