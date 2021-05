UEFA-Präsident Ceferin: Heiliger ohne Wunder?

Keine ersthafen Konsequenzen

Fast schon schade, dass die Super Monster League wegen des olympiareifen Zurückruderns fast des gesamten dreckigen Dutzends so schnell wieder von der Bildfläche verschwunden ist und die Champions League daher ganz normal weiterläuft, ohne dass die UEFA ihre Drohung, Vereine kurzerhand auszuschließen, in die Tat umsetzen musste. So wird uns leider manche in irgendwelchen Fantreffpunkten gedichtete und brillant ausformulierte Anrufung des Heiligen Čeferin entgehen, die am Dortmunder Borsigplatz, in Anlehnung an einen beliebten Brandbekämpfungsheiligen-Appell, vermutlich gelautet hätte: „O heiliger Sankt Čeferin // Schmeiß Juve raus // Lass Dortmund drin.“