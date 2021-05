LH gegen neue Steuern und Stadtchef für Zuversicht

Haimbuchner auf Facebook

LH-Vize Manfred Haimbuchner spricht auf Facebook zum Thema: „Standortpolitik ist nicht nur Aktionismus – Jeder Ausbildungs- und Arbeitsplatz in der Region ist es wert, dafür zu kämpfen“. Auch der Linzer Stadtchef Klaus Luger (SP) weicht ins Internet aus und versucht, mittels YouTube-Video Zuversicht zu verbreiten. Nächstes Jahr, am 1. Mai…2022, werde es wieder einen echten Aufmarsch „mit voller Kraft und in alter Stärke“ geben. Die Landes-SPÖ ist bei MAN in Steyr, die Bundes-SPÖ im Web.