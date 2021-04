EU plant Halbleiter-Allianz gegen Chip-Mangel

EU-Anteil an Halbleiter-Markt soll bis 2030 verdoppelt werden

Breton hat das Ziel ausgegeben, den Anteil der EU am weltweiten Halbleiter-Markt bis 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln. Das ließe sich auch mit dem Bau einer Fabrik durch einen der außereuropäischen Chip-Riesen bewerkstelligen. Breton trifft sich am Freitag mit Intel-Chef Pat Gelsinger und tauscht sich in einer Videokonferenz mit der Europa-Chefin der taiwanischen TSMC, Maria Marced, aus. Laut Diplomaten hat TSMC einer neuen Fabrik in Europa aber bereits eine Absage erteilt.