Autobauer rutschen in Hackordnung nach unten

Mangelndes Verständnis

In jedem Elektroauto stecken Halbleiter im Wert von mehreren Hundert Euro. Insgesamt kauft die Autobranche zwar Chips für etwa 40 Milliarden Dollar pro Jahr - das ist jedoch nur ungefähr ein Zehntel des weltweiten Marktes. Allein Apple gebe mehr für die Chips in seinen iPhones aus, rechnet Neil Campling vor, Analyst beim Vermögensverwalter Mirabaud. Dazu kommt, dass die Halbleiter, die in die Autos kommen, vergleichsweise einfach gebaut sind und nur niedrige Margen abwerfen. Die Chiphersteller investieren deshalb lieber in die ausgefeilteren und teureren Produkte etwa für Smartphones.