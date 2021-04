„Früherer Termin ist noch keine Impf-Garantie“

Was nützt es, Gruppen für eine Impfung zu priorisieren, wenn diese eigentlich gar keine haben möchten? Dass nur 50 Prozent des eingeladenen Gesundheitspersonals den „Piks“ am Mittwoch wollten und die restlichen Dosen danach nicht an andere, die sich nach einer Impfung sehnen, weitergegeben wurden, erklärt der Impfkoordinator des Landes Oberösterreich, Franz Schützeneder, so: „Weil wir nächste Woche wieder Ausfälle bei der AstraZeneca-Lieferung haben und Zweitimpfungen durchführen müssen, haben wir die Dosen dafür aufgehoben. Das ist ein ganz normaler Vorgang, wir haben ständig Dosen auf der Seite. Nur so können wir Zweitimpfungen wirklich garantieren.“