Franz-Josefs-Bahn sorgt für heftige Diskussion

„Die Grünen leben mittlerweile in einer Öko-Blase. Dort ist die Luft so dünn, dass sie sämtlichen Sinn für die Realität verloren haben“, betonte Maier gestern in St. Pölten. Der Stadtchef von Horn kritisierte deren „unschlagbare Doppelbödigkeit, die an Dreistigkeit kaum zu überbieten“ sei. Denn die Grünen würden ihrer eigenen Ministerin und den Nationalräten in den Rücken fallen, die die Rahmenplanvereinbarung für den Ausbau mitgetragen haben: „Sie müssen ja nur mit ihrer eigenen Infrastrukturministerin reden!“