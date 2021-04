Todesspritze statt Haarschnitt für „Bobby“

Der achtjährige Shih Tzu-Rüde habe sein Frauchen gezwickt und sei nicht stubenrein, lautete die Begründung der Innviertlerin, als sie in der Tierklinik Ried die Todesspritze für ihren „Bobby“ verlangte. Doch ohne Auftrag vom Amtstierarzt, etwa wegen Gefährlichkeit, darf ein gesundes Tier nicht eingeschläfert werden. Zwar sind Tiere laut Gesetz als Sache anzusehen, allerdings ist auch eine mutwillige Tötung nicht erlaubt. Also überredet man in der Klinik die Frau, ihren „Bobby“ dazulassen und ließ sie auch eine Verzichtserklärung unterschreiben. Denn einfach wegnehmen hätte man ihr den Hund nicht dürfen. Da die Hundehalterin einen zweiten Hund, einen Chihuahua hat, besteht die Sorge, dass sie auch seiner überdrüssig werden könnte.