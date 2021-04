Wahlziel verfehlt: Gemeindevorstand tritt zurück

Donnerstag findet in St. Jakob die erste Arbeitssitzung des neu gewählten Gemeinderates statt. Und schon jetzt gibt es einen prominenten Rückzug aus der Gemeindepolitik. Franz Inzko - der für die Liste ABS als Bürgermeisterkandidat in die Wahl gegangen und in den vergangenen sechs Jahren als Vizebürgermeister tätig war - legt sein Amt als Gemeindevorstand zurück.