Apple steckt Hunderte Milliarden in Forschung

Apple wird sich bei der Forschung und Entwicklung zur fünften Mobilfunkgeneration (5G) nicht allein auf den Standort München und Umgebung beschränken. Der US-iPhone-Konzern kündigte am Montag ein riesiges Investitionsprogramm in den USA im Volumen von 430 Milliarden US-Dollar (356 Milliarden Euro) für die kommenden fünf Jahre an. Dieses Programm umfasst auch umfangreiche Investitionen in Halbleiter- und 5G-Technik in den Vereinigten Staaten.