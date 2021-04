Wenn Kinder nicht mehr an die Zukunft glauben

„Den Familien wurde sehr viel zugemutet“

Der Politik muss wohl eine Mitschuld an der dramatischen Entwicklung gegeben werden. „Vor allem im ersten Coronajahr wurde den Familien sehr viel zugemutet, während etwa die Wirtschaft und der Tourismus gestützt worden sind. Nach einem Aufschrei von Ärzten, Mitarbeitern aus Sozial-Institutionen und Wissenschaftlern hat man zum Glück reagiert. Auch in Vorarlberg soll die Hilfe erweitert werden“, ist Metzger erleichtert. Seine konkreten Forderungen: „Statt Kürzungen aufgrund drohender Verschuldung und knapper Budgets wird es vermehrt Therapiemöglichkeiten sowie Starthilfen für Kinder und Jugendliche brauchen. Es sollte zudem versucht werden, Fachkräfte, etwa Psychologen, verstärkt in vernetzte Hilfsstrukturen einzubinden. Außerdem braucht es Sicherheit bei der Finanzierung durch die öffentliche Hand.“ Die aktuell zugespitzte Lage erkläre sich auch durch Versäumnisse in der Vergangenheit, so Metzger: „Es gab schon vor der Pandemie Engpässe in den Angeboten, vor allem für hochbelastete Kinder.“