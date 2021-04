Opfer ausgeraubt: Falscher Arzt „operierte“ auch

Schlafmittel in Getränk gemischt

Beim zweiten Besuch der Südamerikanerin mischte ihr „Dr. Prokop“ ein Schlafmittel in ein Getränk. „Das waren nur pflanzliche Präparate“, behauptet der Angeklagte. Das Opfer versank in Tiefschlaf, und als die Frau am nächsten Tag das Haus verließ, fehlten aus ihrer Tasche 21.000 Euro. Die Frau trug das Geld ständig bei sich, weil sie sich nicht getraut hatte, den Riesenbetrag in ihrer Wiener Unterkunft zu hinterlassen.