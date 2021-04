Blitz verfehlt Mann um wenige Meter

Zu einem kurzen, aber heftigen Gewitter kam es am Donnerstag in Maria Taferl, Bezirk Melk. Genau um 15.40 Uhr schlug der Blitz in den Turm der Basilika ein. Das weiß man deshalb, weil die Kirchenuhr seither stillsteht. Neben Thomas Strondl schlug der Blitz in einen Teich ein – vier Meter hoch war die Fontäne.