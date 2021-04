Freibäder könnten kurzfristig ihre Tore öffnen

Sommer, Sonne, Badespaß: In einem normalen Jahr hieß es in den meisten Freibädern ab dem 1. Mai die Saison ist eröffnet! Doch heuer fällt schon zum zweiten Mal in Folge der ursprüngliche Startschuss ins Wasser. Im vergangenen Jahr wurde erst am 29. Mai aufgesperrt, wann es heuer so weit sein wird, ist noch ungewiss. Auch wenn es Mitte Mai zu Öffnungsschritten kommen sollte. Fix ist allerdings, dass die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, wenn gleich die Herangehensweisen sehr unterschiedlich sind.