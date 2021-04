Norbert war per Anhalter acht Monate unterwegs

Passanten fanden den Kater am vergangenen Wochenende in Bürmoos und brachten ihn zum Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Lochen. Dort nahm man den Kater auf und suchte via Internet nach dem Besitzer. Und tatsächlich meldete sich eine Familie aus Faistenau. Bei dem Vierbeiner handelt es sich um ihren Kater Norbert. Sie vermissten ihn bereits seit knapp acht Monaten. Wie er die Strecke von Faistenau bis Bürmoos zurücklegen konnte? Norbert stieg bereits in der Vergangenheit immer wieder in fremde Autos, das dürfte auch in diesem Fall passiert sein.