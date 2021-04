„Meine Heimat“ ermöglicht Mietern Gartenträume

Erdgeschosswohnungen wieder begehrter

In den vergangenen Jahren habe es, so „Meine Heimat“-Vorstandsvorsitzender Helmut Manzenreiter, einen Wandel gegeben. So seien die einst verpönten Erdgeschosswohnungen nun die Begehrtesten. Deshalb habe er auch nicht lange gezögert, als Gitti Kotschnigg mit ihrer Hochbeet-Idee an ihn herangetreten ist.