Gegen Bäume geprallt: Pkw-Lenkerin (92) verletzt

Eine 92-jährige Klagenfurterin war am Donnerstag gegen 11.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Zollfeld Straße in Richtung Klagenfurt unterwegs gewesen, als sie aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. „Die Pensionistin fuhr mehrere Hundert Meter entlang der Böschung und prallte in weiterer folge gegen zwei dort befindliche Bäume“, schildert ein Polizist.