Besuch bei der Oma endet mit einer Geldstrafe

Böse Überraschung folgte am Dienstag

Am Sonntag fuhr die Familie auf demselben Weg - abermals mit einem negativen Corona-Testergebnis - zurück. Auch dabei gab es keine sonderlichen Probleme. „Wir mussten das sogenannte Formular E ausfüllen“, erinnert sich Magnus, „und ich habe die Beamten vor Ort nach dem Ausfüllen gefragt, ob alles so passt.“ Die Beamten bejahten die Frage und die Familie kehrte zurück nach Telfs. Am Dienstag kam dann die böse Überraschung. Während Magnus kurz außer Haus war, klingelten zwei Polizeibeamte an der Haustüre. „Sie kontrollierten, ob wir uns in Quarantäne befinden“, schildert Huber, „dass wir uns zehn Tage isolieren müssen, hat uns allerdings niemand gesagt. Ich traute meinen Ohren kaum!“