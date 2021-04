Bremsleitung an Pkw manipuliert: Polizei ermittelt

Immer wieder werden in der Region rund um Bruck an der Leitha dubiose Diebstähle von Fahrzeugteilen und Manipulationen an Autos gemeldet, doch der aktuelle Fall dürfte laut Polizei eher einen heimtückischen Anschlag als Hintergrund haben. Die Bremsleitungen am Wagen waren nämlich professionell gekappt, der Lenker somit in Lebensgefahr.