Industrie in Niederösterreich ortet Aufschwung

Stark gebessert hat sich die Stimmung in den Chefetagen der Industriebetriebe in NÖ. Standen Ende des ersten Coronajahres die Zeichen noch auf Flaute, überwiegen jetzt positive Einschätzungen. 71 Prozent der Unternehmen rechnen mit gleichbleibendem Beschäftigtenstand in diesem Quartal, ein Viertel geht sogar von neuen Jobs aus. Mehr als ein Drittel der Firmen erwarten steigende Erträge in den nächsten sechs Monaten, die Hälfte beurteilt die Geschäftslage als gut.