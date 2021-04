Appell für mehr Rücksicht

Immer mehr Menschen drängen in die Natur. Ein Trend, der durch die Coronakrise deutlich verstärkt wurde. So ist alleine die Zahl der Mountainbiker auf das Doppelte gestiegen, wie eine Sora-Studie im Auftrag der Bundesforste ergab. Mittlerweile ist dieser Anteil auf 13 Prozent gestiegen. Auf den Wegen wird es daher enger, die Konflikte zwischen Bikern, Wanderern und auch den Grundbesitzern steigen. Beispiele: abgerissene Absperrbänder, Waldschilder im Straßengraben, gefährliche Fahrmanöver und Fahrten durch Sperrgebiete bis hin zu tödlichen Unfällen. Wanderer, die Wege verlassen und sich nicht an die Spielregeln halten, sorgen für weiteren Unmut. „Bleiben wir fair und rücksichtsvoll, wenn wir in der Natur unterwegs sind, respektieren wir Tiere, Pflanzen und unsere Mitmenschen“, appelliert Rudolf Freidhager von den Bundesforsten.