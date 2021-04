Dem Bauwahn soll ein Riegel vorgeschoben werden

Die wachsende Flut an Zweitwohnsitzen hat die Gemeinde Velden in der Kernzone bereits mit einem Baustopp eingedämmt. Weil die Nachfrage auch in der Peripherie weiter im Ansteigen ist, will Gemeindechef Ferdinand Vouk auch dort reagieren und restriktive Maßnahmen zur Eindämmung ergreifen.