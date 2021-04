Kein Interesse an Wohnbau: Heftige Dementis

Grüne Delegation

Bereits am Donnerstag vor dem NHT-Termin haben sich die Grünen das Projekt angeschaut, betonten LA Michael Mingler und die Innsbrucker Klubobfrau Janine Bex – „weil es eine echte Vorzeigewohnanlage ist. Sie ist vorbildlich gestaltet und lädt zum städtischen Wohnen zu einem vertretbaren Preis ein. Der gemeinnützige Wohnbau macht’s möglich“, betonte Mingler und strich die hohe Qualität hervor: „Hochbeete am Dach, energieeffiziente Häuser und kühlende Dächer. So stell’ ich mir die Zukunft im Wohnbau in Tirol vor und in die Richtung werden wir weiter arbeiten.“