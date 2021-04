Leistbares Wohnen: Am Freitag weniger interessant

Alle, wirklich alle Fraktionen in Innsbruck reden vom leistbaren Wohnen. Aber wenn dann einmal die Gelegenheit besteht, das leistbare Wohnen anhand eines neuen Projektes anzuschauen, geht keiner hin. So geschehen vor kurzem in Innsbruck, wo 40 Gemeinderäte von der Neuen Heimat eingeladen waren, die fertiggestellte Wohnanlage Pradl-Ost 2 zu besichtigen.