Kammer schnalzt Pflegerinnen-Umlage in die Höhe

„Auch wenn die Grundumlage nur von 38 auf 90 Euro angehoben wurde, hat das gerade in Corona-Zeiten einen sehr schlechten Beigeschmack. Diese Frauen arbeiten für nur 60 Euro brutto am Tag“, übt der Waldviertler Max S. Kritik. Seine treue ausländische Pflegerin kümmere sich schon seit mehreren Jahren um Angehörige. Für S. steht fest: „Gerade wenn es sowieso einen Mangel an Pflegerinnen gibt, darf man solche Zeichen nicht setzen.“