Ausgerechnet der Feind steht bei Aich hoch im Kurs

Und fällte eine Entscheidung: Nach fünf Jahren Zusammenarbeit trennt sich Micheu nun von Hafner. „Er ist nicht der Hauptschuldige, aber es muss eine Veränderung her – auch in Hinblick auf nächste Saison. Es wird einen Umbruch geben“, betont Micheu, der morgen selbst coacht, in Graz den ersten Titel-„Matchball“ abwehren muss!