Erster „Sperrbezirk“ in NÖ ist jetzt wieder frei

Zehn Tage lang lagen die Inzidenzwerte im Bezirk Neunkirchen unter dem vorerst noch gültigen Grenzwert von 200. Nach der Bekanntgabe der neuen Zahlen - Stand Dienstag liegt der Wert bei 114,7 - geht jetzt auch die Testpflicht beim Verlassen der Region zu Ende. „Eine echte Erleichterung“, freuen sich Bewohner der Region. „Die Teststationen sollen aber dennoch bestehen, das ausgeweitete Angebot aufrecht bleiben“, ergänzen die Behörden. Weiter warten heißt es dagegen in Wiener Neustadt und dem Umland sowie im Bezirk Scheibbs. Weil alle Regionen zuletzt an einzelnen Tagen mehr oder weniger deutlich über dem Grenzwert lagen, hofft man dort nun auf die rasche Umsetzung der von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig eingebrachten Forderung, den Grenzwert auf 400 anzuheben um dadurch einschneidende Maßnahmen rascher aufheben zu können. „Der neue Gesundheitsminister ist in der Pflicht, seinen Ankündigungen Taten folgen zu lassen. Es braucht hier praxisgerechtere Lösungen“, wird in NÖ gefordert.