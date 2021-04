Ausreisetestpflicht soll rascher aufgehoben werden

Vor allem in einwohnerschwachen Bezirken würden laut der Landesrätin oft schon ein paar Fälle in einer Familie genügen, um die Vorgaben des Ministeriums weiter zu verlängern. „Das steht in keinem Verhältnis zum administrativen Aufwand und muss sofort ein Ende finden“, meint Königsberger-Ludwig. Konkret von den einschneidenden Maßnahmen betroffen sind derzeit Wiener Neustadt, der Bezirk Wiener Neustadt sowie Neunkirchen und der Bezirk Scheibbs. Setzt sich der aktuelle Trend bei den Infektionszahlen fort und der neue Minister die Forderung um, würden die Maßnahmen in allen vier betroffenen Regionen wohl schon bald ein Ende finden.