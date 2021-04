Diebe stahlen mehrere Motoren für Rolltore

Immer wieder beliebtes Ziel von Gaunern sind Baustellen, weil diese an Wochenenden zumeist verwaist sind. Auch in Vomperbach dürften Diebe am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle zugeschlagen haben. Ihnen fielen mehrere Kartons mit Motoren und Zubehör für Rolltore in die Hände.