Unverändert hohes Infektionsgeschehen im Ländle

Dornbirn bleibt Hotspot

In den Spitälern wurden am Montag insgesamt 33 Corona-Patienten stationär versorgt, es waren noch 17 der 52 zur Verfügung stehenden Intensivbetten frei. Zehn Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, vier weitere in Quarantäne.

Mit 160 Infektionen war weiterhin Dornbirn - Vorarlbergs größte Stadt - Infektions-Hotspot des Landes. Auf Platz zwei folgte Feldkirch mit ebenfalls mehr als 100 Infektionsfällen (116) vor Lustenau (72) und der Landeshauptstadt Bregenz (68). In 22 der 96 Vorarlberger Kommunen lagen aktuell keine Corona-Fälle vor.