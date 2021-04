Haushaltsgeräte lassen länger auf sich warten

Laut Handelsverband gibt es coronabedingte Engpässe, zudem werde aktuell - ebenso wegen Corona - besonders viel in Haus und Heim investiert, die Nachfrage ist also entsprechend groß. Der kürzliche Stau im Suezkanal spiele ebenfalls eine Rolle, so der Verband im ORF-Radio „Ö1“.