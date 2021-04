„Wird wohl die letzte Chance für Aich/Dob“

Grazer sind am Radar

Besonders im Blickpunkt von Gacic stehen natürlich die potenziellen Team-Kandidaten. „Bei Aich/Dob freut es mich, dass Grabmüller wieder fit ist. Und auch Manu Steiner spielt stark. Schade, dass mit Max Landfahrer einer der Wichtigsten verletzt fehlt.“ So mussten die beiden Letztgenannten zuschauen, wie einer ihrer steirischen Landsmänner sich in die Auslage spielte.