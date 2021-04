„Die Regenbogenfahne bleibt auf jeden Fall hängen“

Seit Anfang April hängt die Regenbogenfahne vor dem Gasthaus Sonne in Müselbach. Im Dorf selbst war die Solidaritätsbekundung von Wirt Gerold Neßler mit der Homosexuellen-, Trans-, Inter- und Queer-Bewegung bislang kein Thema. Als jedoch Vorarlberg Online darüber berichtete, entlud sich in den Kommentaren unterhalb des Artikels eine regelrechte Flut an Hass-Postings. „Die Reaktionen waren schon sehr heftig“, zeigt sich Gerold Neßler bestürzt. „Wir haben im Vorfeld intensiv darüber diskutiert, ob wir die Fahne vor unser Gasthaus hängen, denn dadurch äußern wir ja eine sehr persönliche Meinung.“

Anlass für die Solidaritätsbekundung der Familie Neßler waren die Sabotageakte in Hard und Feldkirch, wo Regenbogenfahnen entwendet bzw. angezündet wurden. Gehisst worden waren die Fahnen von den örtlichen Pfarrern - und zwar aus Protest gegen die Entscheidung des Vatikans, Homosexuelle nicht zu segnen. Auch Gerold Neßler wollte ein Zeichen für Toleranz setzen: „Wir wollten damit zum Ausdruck bringen, dass bei uns alle Menschen herzlich willkommen sind.“