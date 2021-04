Vom Grenzraser fehlt weiterhin jede Spur

Wie berichtet, fuhr der Mann in der Nacht auf Donnerstag mit seinem BMW in hohem Tempo auf den Autobahn-Grenzkontrollpunkt beim Walserberg zu. Er bremste nicht, sondern durchbrach Absperrungen. Erst nach einigen hundert Metern bremste er und stellte sein arg ramponiertes Gefährt am Pannenstreifen ab. Dann flüchtete er zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück.