Bus-Cluster betrifft 10 Firmen und sieben Schulen

Die gute Nachricht:

Im Bezirk Linz-Land sind die Zweitimpfungen der Ü-80 abgeschlossen. Am letzten Impftag bekamen alle, die sich noch den Piks in der Bezirkshauptmannschaft holten, ein Stück Kuchen. Insgesamt waren hier an 62 Tagen 12.000 Impfungen durchgeführt worden.